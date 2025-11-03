Le Conseil d’administration de la LNM soutient l’idée d’une analyse externe

Les Cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg exigent un rapport sur les ressources humaines et ...
Le Conseil d’administration de la LNM soutient l’idée d’une analyse externe

Les Cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg exigent un rapport sur les ressources humaines et le modèle d’affaires de la compagnie de navigation. Le Conseil d’administration souscrit à la démarche.

Le Conseil d'administration de la LNM soutient l'idée d'une analyse externe telle que demandée par les Cantons de Neuchâtel, de Vaud et de Fribourg pour faire la lumière sur la situation de la compagnie de navigation. (Photo d'archives)  Le Conseil d'administration de la LNM soutient l'idée d'une analyse externe telle que demandée par les Cantons de Neuchâtel, de Vaud et de Fribourg pour faire la lumière sur la situation de la compagnie de navigation. (Photo d'archives) 

Le Conseil d’administration de la LNM prend position après la volonté affichée des Cantons commanditaires de la compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Neuchâtel, Vaud et Fribourg exigent un rapport externe sur les ressources humaines et sur le modèle d’affaires de la LNM, après des dysfonctionnements mis en lumière par une enquête d’Arcinfo et de la RTS.

Le Conseil d’administration affirme ce lundi soutenir cette démarche. Il estime « qu’un examen indépendant est la meilleure voie pour restaurer un climat de travail serein et rétablir la confiance auprès de l’ensemble des parties prenantes ».

Le Conseil d’administration ajoute qu’il maintient sa confiance au directeur actuel Peter Voets. Par ailleurs, la LNM annonce l’arrivée d’une personne de confiance externe destinée à apporter un soutien aux collaborateurs qui en ressentent le besoin.

Le Conseil d’administration se dit préoccupé par la situation financière de la compagnie et par l’état de la flotte. Il estime que la LNM ne sera pas en mesure d’assurer durablement son exploitation et les rénovations nécessaires sans un soutien accru des Cantons partenaires. /comm-sbm


