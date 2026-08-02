De nuit, le capitaine de la LNM doit ouvrir l’œil

Il fait encore jour samedi 1er août entre 19 et 20 heures, quand les 125 passagers montent à bord du Fribourg. Le vaisseau amiral de la flotte de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) part pour une croisière spéciale en ce jour de fête nationale. Les voyageurs profitent, ce soir-là, en plus d’un tour en bateau, d’un repas, mais surtout d’une vue imprenable sur le spectacle pyrotechnique de la Ville de Neuchâtel.

A la barre du Fribourg ce samedi, le capitaine Christian Blanc. Âgé de 55 ans, le Neuchâtelois navigue depuis presque trente ans sur les lacs de la région au sein de la société. En sa compagnie, les matelots Dimitri et Yattou, qui sont les yeux du capitaine une fois le soleil couché. Car naviguer de nuit et au milieu d’un amalgame de bateau de plaisance se révèle très technique.