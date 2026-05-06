Haute saison reportée, direction intérimaire : la LNM prend des mesures fortes

La LNM veut changer de cap. Un audit présenté ce mercredi révèle l'existence d'un clivage systémique au sein des rapports de travail. Partant de ce constat, la compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat espère se transformer en profondeur. Elle souhaite moderniser son fonctionnement, réformer sa gouvernance et rétablir la confiance en interne. Une direction intérimaire est mise en place pour pallier l’absence maladie du directeur actuel.

Autre décision forte : le passage à l’horaire d’été est repoussé au 19 juin pour garantir la sécurité de la flotte.

La compagnie veut désormais repartir sur des bases solides, avec le soutien des cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg. /comm-aju





Développement suit.