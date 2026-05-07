« Un problème de culture d’entreprise » à la LNM

Une flotte vieillissante, mais pas obsolète

La LNM fait également face à des défis techniques majeurs liés au vieillissement de sa flotte et dès lors la haute saison est reportée au 19 juin pour des raisons de sécurité. « Ce n’est pas que les bateaux sont sur le point de couler », rétorque Alain Ribaux. « Globalement, le problème c’est que les bateaux ont pris de l’âge », précise-t-il.

Aucune fusion envisagée

Selon le communiqué transmis mercredi, la LNM entame une phase de transformation, et le Conseil d'administration est déterminé à transformer ces défis en opportunités. Mais de quelles opportunités parle-t-on ? Une fusion est-elle envisagée ? « Non », répond Alain Ribaux. « Aujourd’hui, il n’est pas question de fusion ni avec TransN, ni avec la BSG, la Société du lac de Bienne », développe le président du Conseil d’administration, qui relève la bonne entente avec cette dernière. Pas question n’ont plus de se séparer d’une partie des employés. « Le personnel est au strict nécessaire », conclut Alain Ribaux. /lgn