« Un problème de culture d’entreprise » à la LNM

Un audit pointe du doigt des clivages entre le personnel navigant et administratif de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat. Le président du Conseil d’administration Alain Ribaux revient sur les résultats du rapport et les mesures prises pour relever les nombreux défis actuels de la LNM.
Rétablir un climat de travail sain et la confiance à l’interne. C’est l’un des défis que devra relever la LNM. Un audit, dont les résultats ont été communiqués mercredi, révèle des conflits entre le personnel naviguant et administratif de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat. « Il y a effectivement deux clans », rapporte le président du Conseil d’administration Alain Ribaux. Dans « La Matinale » ce jeudi, il relève plusieurs explications à ce clivage : un problème de culture d’entreprise, un manque de communication et de compréhension du travail des autres. Un manque de confiance est également pointé du doigt à l’interne, principalement du personnel naviguant envers la direction. D’ailleurs le directeur de la LNM est en arrêt maladie. Reviendra-t-il vraiment ? « C’est une situation difficile. Il y a pas mal d’incertitudes », répond Alain Ribaux. « J’ai pris rapidement des contacts et les choses se décideront ces prochains jours », précise-t-il. En attendant, une direction intérimaire est mise en place provisoirement, à savoir que c’est le président du Conseil d’administration qui assume le rôle de directeur, « ce qui n’était pas prévu comme ça ». « Mais il fallait bien que quelqu’un le fasse, c’est une petite société, le directeur n’a pas d’adjoint », précise Alain Ribaux.
Une flotte vieillissante, mais pas obsolète
La LNM fait également face à des défis techniques majeurs liés au vieillissement de sa flotte et dès lors la haute saison est reportée au 19 juin pour des raisons de sécurité. « Ce n’est pas que les bateaux sont sur le point de couler », rétorque Alain Ribaux. « Globalement, le problème c’est que les bateaux ont pris de l’âge », précise-t-il.
Aucune fusion envisagée
Selon le communiqué transmis mercredi, la LNM entame une phase de transformation, et le Conseil d'administration est déterminé à transformer ces défis en opportunités. Mais de quelles opportunités parle-t-on ? Une fusion est-elle envisagée ? « Non », répond Alain Ribaux. « Aujourd’hui, il n’est pas question de fusion ni avec TransN, ni avec la BSG, la Société du lac de Bienne », développe le président du Conseil d’administration, qui relève la bonne entente avec cette dernière. Pas question n’ont plus de se séparer d’une partie des employés. « Le personnel est au strict nécessaire », conclut Alain Ribaux. /lgn