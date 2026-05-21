LNM : Peter Voets licencié

Départ du directeur de la LNM. Le Conseil d’administration de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat annonce ce jeudi qu’il se sépare de Peter Voets. Une décision prise « au vu de la situation particulière que traverse la LNM et des enjeux majeurs auxquels elle est confrontée », peut-on lire dans le communiqué. Pour assurer la succession à la tête de la société, Julien Crevoisier a été nommé. Economiste de formation, le Jurassien a pris son poste ce mercredi. Il aura comme mission de donner une nouvelle dynamique aux équipes, de poursuivre les prestations, d’assurer la pérennité de la société et de faire évoluer la culture d’entreprise, ainsi que sa gouvernance. /comm-lgn





Développement suit.