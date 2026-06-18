La LNM met le cap sur la haute saison

La société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat entame dès vendredi sa haute saison ...
La LNM met le cap sur la haute saison

La société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat entame dès vendredi sa haute saison estivale, avec optimisme et sans cacher les difficultés, selon son directeur par intérim Julien Crevoisier.

Julien Crevoisier, nouveau directeur par intérim de la LNM, invité jeudi de la Matinale RTN. Julien Crevoisier, nouveau directeur par intérim de la LNM, invité jeudi de la Matinale RTN.

Après un report et une période de remous, cette fois, ça y est : la haute saison commence ce vendredi à la LNM. À l’origine planifiée pour le 9 mai, la partie estivale de l’horaire de la navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat peut démarrer.

« C’est une très très bonne nouvelle » selon Julien Crevoisier, le directeur par intérim, invité jeudi de la Matinale RTN. Il l’affirme : « Les bateaux sont prêts, les équipes sont prêtes et c’est un très grand plaisir de pouvoir entamer cette nouvelle saison ».


Il reste du travail

Même si des travaux de rénovation de fond restent indispensables, cinq navires sont en état de naviguer. Le vapeur « Le Neuchâtel » devrait les rejoindre en cours de saison, normalement pour la période juillet-août.

Julien Crevoisier est en position depuis moins d’un mois. Il a consacré son temps, en-dehors du lancement de cette haute saison, à l’écoute et à l’analyse. Alors qu’un audit révélait au printemps un climat de travail dégradé au sein de l’entreprise, le nouveau directeur rappelle que « la navigation est un monde de passionnés » et que si « ça n’a pas été facile ces dernières semaines », il témoigne que « les sourires sont là » au sein du personnel.

Il reste beaucoup de travail pour repositionner le navire LNM sur le bon cap. Julien Crevoisier évoque trois priorités : remettre l’humain au centre, mettre en place une stratégie d’entreprise comprise par tous et planifier la rénovation des bateaux. /jhi


 

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