LNM : les trois Cantons commanditaires exigent un rapport

Dans le dossier de la LNM, face à une situation de crise, les Cantons commanditaires exigent des actes et, dans un premier temps, un constat.

Ce mardi matin, une réunion a été organisée en présence du directeur général et du président de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat avec des représentants des trois Cantons commanditaires : Neuchâtel, Vaud et Fribourg.

L’occasion de faire le point sur une situation tendue au sein de l’entreprise. « Toutes les thématiques ont été mises sur la table, rien n’a été écarté », selon la conseillère d’État neuchâteloise Céline Vara.

Le climat se serait aggravé aussi bien au niveau du personnel que de l'état de la flotte, comme l’affirment la RTS et Arcinfo. Les deux médias se font par ailleurs le relais d’accusation selon lesquelles le nouveau directeur général Peter Voets serait autoritaire.

Afin d’y voir clair, les trois exécutifs ont pris une position commune. Ils ont décidé de mener une analyse externe indépendante en ce qui concerne les ressources humaines et le business model (modèle d’affaire). L’analyse externe ne va pas porter sur l’état de la flotte puisque la société Shiptech a déjà livré les conclusions d’un audit.