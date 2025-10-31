Des étudiants en tourisme imaginent une nouvelle mascotte pour le Val-de-Travers

La fée verte, associée à la consommation d’alcool, était peut-être inadaptée pour un public enfantin… Elle ne disparaît toutefois pas complètement : « Nous lui avons ajouté une petite ceinture en cuir en référence à l’artisanat, un costume en feuilles pour représenter la forêt, une touche de bleu pour l’Areuse… Sans oublier une fée verte en broche sur le cœur ! », rassure Lorraine Christen.





Améliorer la communication

Parmi leurs autres domaines d’études, les étudiants relèvent des lacunes dans la communication. « La destination Val-de-Travers a de la peine à recenser toutes les activités qui existent pour les familles », observe Tatiana Fokianos. Il arrive encore que des évènements soient organisés sans en informer les structures touristiques, les privant ainsi d’une force de communication bienvenue. Avec son groupe, l’étudiante propose donc « de rassembler tous les acteurs locaux du tourisme en un même lieu, pour que les familles puissent avoir accès aux informations de manière pratique et facile. »

La facilité d’organisation justement, c’est l’un des aspects appréciés par les familles, selon le directeur de l’École de tourisme de Lausanne. Thomas Gény note plusieurs autres pistes sur lesquelles Destination Val-de-Travers pourrait capitaliser : « La nature est un élément important. Les parents n’ont pas envie que leurs enfants restent derrière un écran ou à l’intérieur. Ils veulent les éduquer, leur faire connaitre le patrimoine industriel de la région, les animaux, la manière de produire le fromage… »