La fin du gastronomique au Beau-Rivage

Le restaurant O’Terroirs du prestigieux hôtel neuchâtelois semble condamné à la fermeture. ...
La fin du gastronomique au Beau-Rivage

Le restaurant O’Terroirs du prestigieux hôtel neuchâtelois semble condamné à la fermeture. Il n'accepte plus les réservations.

Le Beau-Rivage ne peut plus compter que sur sa brasserie, La Véranda. Le Beau-Rivage ne peut plus compter que sur sa brasserie, La Véranda.

L’hôtel Beau-Rivage à Neuchâtel ferme son restaurant gastronomique, baptisé O’Terroirs. C’est ce qu’affirme le site gaultmillau.ch jeudi. Le chef français Mickael Lavoisier se serait vu signifier du jour au lendemain que les activités de l’établissement touchaient à leur fin. Les réservations et événements déjà prévus auront lieu mais O’Terroirs n’accepte déjà plus les sollicitations des clients qui souhaitent réserver. Ils sont redirigés vers la brasserie de l’hôtel, La Véranda.

Selon gaultmillau.ch, la décision a été prise par le Conseil d’administration du Beau-Rivage. On ignore si d’autres mesures de réorganisation vont suivre.

L’hôtel Beau-Rivage est actuellement un cinq étoiles et son restaurant O’Terroirs a reçu la note de 15/20 dans l’édition 2026 du guide gastronomique GaulMillau. /jhi


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