Yann Engel prendra sa retraite fin août

Plus de 30 ans au service du tourisme. Yann Engel, directeur de Tourisme neuchâtelois, prend sa retraite à la fin du mois d’août. Il a commencé son aventure en 1992. À l’époque, les choses étaient bien différentes, comme il l’a expliqué mercredi dans la Matinale. « Il ne s’agit pas d’évolution, mais de révolution. » Internet n’était pas démocratisé, il n’y avait pas non plus de réservations électroniques ni d’intelligence artificielle. « C’est juste incroyable. Et à l’échelle du canton de Neuchâtel, on a bien su suivre le mouvement avec une professionnalisation au niveau des organes touristiques d’une part, mais aussi au niveau des prestataires touristiques. »

À son arrivée, en 1992, le canton comptait cinq offices de tourisme. Il n’en reste qu’un. Les regroupements inquiètent toujours les différentes personnes ou régions concernées. Yann Engel relève qu’à l’époque, « les planètes étaient bien alignées avec les politiques qui ont compris que pour un canton si petit on avait tout intérêt à regrouper les forces. » Et les cinq offices ont été regroupés avec la naissance, en 1996, de Tourisme neuchâtelois. Ce qui a permis de réaliser des économies d’échelles substantielles. De l’argent qui a pu être injecté dans la promotion touristique.