Neuchâtel accueille le premier festival européen de voyage à vélo

350 cyclistes arrivent à Neuchâtel

Pour correspondre à l’esprit européen du festival, les organisateurs ont proposé aux plus motivés de rejoindre l’évènement à bicyclette sur quatre itinéraires depuis Paris, Fribourg-en-Brisgau, Côme ou St-Gall. Près de 350 personnes se sont annoncées, qui promettent un brassage de nationalités : « Il y a des personnes d’Hawaï, de Grèce, de Hongrie, d’autres encore qui sont parties d’Espagne il y a un mois », énumère Janosch Wintermantel. « On sait même qu’une fille qui déménage à vélo de Zürich à Turin va venir pédaler ici avec sa remorque et toutes ses affaires ! »