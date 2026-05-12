Moins de nuitées au premier trimestre

Les nuitées hôtelières sont en recul dans l’Arc jurassien, au premier trimestre 2026. Plusieurs facteurs sont en cause, notamment des conditions météorologiques moins favorables et un ralentissement observé sur plusieurs marchés internationaux. Malgré ce recul, Jura & Trois-Lacs relève que la demande suisse demeure globalement stable et que les perspectives pour la saison estivale restent positives.

La clientèle helvétique représente 93'239 nuitées, soit 110 de moins que pour la même période l’an dernier (-0.1%). Elle est même en augmentation durant le mois de janvier (+3.3%). Le mois de février a toutefois plombé la saison, avec -4.5%, en partie en raison des conditions météorologiques.

C’est cependant au niveau international que le recul se fait sentir. La baisse de la fréquentation représente -8.7% par rapport au premier trimestre 2025. Tant les touristes provenant de France, d’Allemagne que d’Italie, trois marchés prioritaires, enregistrent une baisse. Au niveau national, l’hôtellerie suisse a enregistré 9.9 millions de nuitées entre janvier et mars 2026, soit une légère progression de +0.1% (+5'000 nuitées). /comm-bla