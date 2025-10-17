La LNM tangue toujours

La Société de navigation des Lacs de Morat et de Neuchâtel tire les premiers enseignements de son exercice 2025, à deux jours de la fin de la saison. Son directeur général, Peter Voets, avoue avoir vécu dix premiers mois compliqués à la tête de l’embarcation.
Une saison difficile pour la LNM. La Société de navigation des Lacs de Morat et de Neuchâtel dresse un premier bilan de sa saison 2025. Après avoir connu le pire en 2024, avec un déficit de 770 000 francs et une baisse de fréquentation, son nouveau directeur, Peter Voets, en poste depuis dix mois, tente de redresser la barre. Mais tout n’est pas simple pour autant. Il dit avoir vécu une saison compliquée, notamment en raison d’une météo peu clémente en août. Cela a freiné les ventes de tickets. De plus, des pannes ont mis à l’arrêt deux navires durant plus d’un mois. « La saison a démarré avec deux bateaux en moins. On a dû faire venir une société externe, ce n’est pas des travaux qu’on a pu entreprendre nous-mêmes », explique Peter Voets.
Selon lui, cela a créé des difficultés au niveau de l’entretien, mais aussi de l’offre, ce qui a provoqué des suppressions de courses dès le début de l’exercice. « Avec deux unités en moins, il est difficile de délivrer le programme pour lequel on s’est engagé », ajoute-t-il.
Peter Voets : « Un bateau a été mis à l’arrêt durant six semaines et un autre durant un mois en début de saison. »
Espérer un retour rapide en eaux claires
Peter Voets est clair : il n’y aura pas d’amélioration au niveau des chiffres au terme de cet exercice. « On ne sera pas très loin des résultats de l’année dernière. » Cependant, il n’est pas surpris par ce constat. « On le savait. La différence avec l’année dernière, c’est que l’année dernière, ça a été un peu une surprise », explique-t-il.
Mais le nouveau directeur de la LNM n’entend pas reproduire cela d’année en année. « On ne peut plus continuer tel quel. Il y a eu un manque d’investissement chronique depuis quinze à vingt ans. La flotte a besoin de moyens pour être rénovée et éviter les pannes à répétition telles qu’on a pu les connaître ces dernières années », dit-il.
Pour la première année qu’il pourra construire de A à Z, Peter Voets prévoit de nombreux changements. Il se prépare à modifier les horaires, les dessertes, la tarification et la distribution, avec le lancement d’un nouveau site internet dès l’an prochain. Ces nouvelles mesures pour redresser la barre seront présentées par la société de navigation à futur.
« J’ai hérité d’une situation de loin pas confortable. »
Le moral des troupes en hausse
Après avoir connu un manque de personnel l’an dernier, qui l’avait contrainte à supprimer des liaisons, la LNM a dû embaucher pour pallier ce manque. Plusieurs capitaines ont été formés, selon Peter Voets. « On a une équipe qui est quasiment entièrement en place à 100 % », ajoute-t-il.
Retrouver l’équilibre après avoir chaviré durant une longue période demande de l’investissement. « C’est un travail de longue haleine. Ça fait des années qu’il y a eu des difficultés, notamment de communication. Aujourd’hui, je pense que c’est en bonne voie pour s’améliorer », assure le directeur général.
« Il reste des inquiétudes au niveau de la société, du futur, mais le dialogue est instauré. Maintenant, on ne peut que progresser. »
La saison de la LNM se termine officiellement dimanche. /yca