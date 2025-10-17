La LNM tangue toujours

Une saison difficile pour la LNM. La Société de navigation des Lacs de Morat et de Neuchâtel dresse un premier bilan de sa saison 2025. Après avoir connu le pire en 2024, avec un déficit de 770 000 francs et une baisse de fréquentation, son nouveau directeur, Peter Voets, en poste depuis dix mois, tente de redresser la barre. Mais tout n’est pas simple pour autant. Il dit avoir vécu une saison compliquée, notamment en raison d’une météo peu clémente en août. Cela a freiné les ventes de tickets. De plus, des pannes ont mis à l’arrêt deux navires durant plus d’un mois. « La saison a démarré avec deux bateaux en moins. On a dû faire venir une société externe, ce n’est pas des travaux qu’on a pu entreprendre nous-mêmes », explique Peter Voets.

Selon lui, cela a créé des difficultés au niveau de l’entretien, mais aussi de l’offre, ce qui a provoqué des suppressions de courses dès le début de l’exercice. « Avec deux unités en moins, il est difficile de délivrer le programme pour lequel on s’est engagé », ajoute-t-il.