LNM : « La pire affluence des dix dernières années ! »

Les bateaux de la LNM rentrent au port pour l’hiver. La saison de la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat se termine ce dimanche. Et l’heure n’est pas au sourire pour la compagnie : le bilan est mauvais en raison de conditions météorologiques « compliquées ». « Je dirais que la saison était un peu en trois phases », explique le directeur de la LNM. « Un printemps très arrosé […], un été qui a vraiment commencé à mi-juillet […], et depuis mi-septembre, beaucoup de pluie et pas mal de vent », déplore Jean-Luc Rouiller.