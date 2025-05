La LNM adapte ses horaires en mai et juin

Alors que la haute saison s’annonce sur le lac de Neuchâtel, la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) revoit son organisation. Plusieurs courses seront supprimées durant les mois de mai et juin. Ces annulations concernent aussi bien des courses régulières que des trajets privatisés, indique ce vendredi la compagnie par communiqué. Les horaires seront actualisés quotidiennement sur le site de la LNM. L’impact sur les usagers sera limité autant que possible, promet la LNM, qui prévoit un retour à la normale pour la fin juin.

Cette adaptation du service s’explique par un chantier de désamiantage en cours sur la flotte. Menés par une entreprise spécialisée, les travaux prennent plus de temps que prévu et mobilisent fortement les ateliers de maintenance de la compagnie, précise la LNM. La société de navigation ajoute encore que le recrutement de trois nouveaux collaborateurs est en cours, conformément aux mesures décidées par le Conseil d’administration. /comm-gtr