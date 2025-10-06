« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

L’intelligence artificielle doit être réglementée et mise au service du bien commun, affirme l’association Algorithm-Watch, qui portera ce message cette semaine à Berne lors du Forum suisse sur la gouvernance d’Internet.

Le Conseil fédéral a amorcé un premier pas, mais cela reste insuffisant selon Estelle Pannatier, représentante de l’organisation. « Le Conseil fédéral ne parle que de l’IA et pas des entreprises sous-jacentes, » explique-t-elle à notre correspondante au Palais fédéral Marie Vuilleumier. /mvu-ero