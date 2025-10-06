Colis et médicaments font bon ménage à Couvet

La pharmacie du village est devenue une filiale partenaire de La Poste depuis le 29 septembre ...
Colis et médicaments font bon ménage à Couvet

La pharmacie du village est devenue une filiale partenaire de La Poste depuis le 29 septembre. Elle a pris le relais de l’office postal qui a fermé ses portes.

Nojoud Bentaleb, responsable de la pharmacie Bourquin à Couvet, s'est proposée pour accueillir une filiale de La Poste. Nojoud Bentaleb, responsable de la pharmacie Bourquin à Couvet, s'est proposée pour accueillir une filiale de La Poste.

La Poste poursuit sa mue dans le canton de Neuchâtel. Le géant jaune a présenté lundi sa nouvelle filiale en partenariat instaurée à Couvet. Depuis le 29 septembre, la pharmacie Bourquin a pris le relais de l’office postal du village, qui a fermé ses portes cet automne.

Pour la pharmacienne responsable, Nojoud Bentaleb, c’était une « évidence de rendre ce service à la population ». Selon elle, « la majorité des clients est satisfaite et contente qu’on soit quand même là. »

Nojoud Bentaleb : « C’était une évidence, pour pouvoir faire vivre le village. »

Ecouter le son

Du point de vue logistique, la pharmacie dispose de l’espace nécessaire pour stocker les colis, notamment. L’ensemble du personnel a été formé et, pour l’heure, Nojoud Bentaleb n’envisage pas d’étoffer ses effectifs pour assumer cette charge de travail supplémentaire. « On fait face à la situation. Ça se passe très bien », dit-elle. Les clients bénéficient ainsi d’horaires plus larges que ceux assurés jusque-là par le guichet postal traditionnel. La pharmacie touche quant à elle une rémunération fixe pour ce service, ainsi qu’une rémunération variable en fonction du volume d’affaires et de la quantité de colis déposés.

« Une filiale en partenariat assure 90% des services d’un office postal », a indiqué la responsable de la communication de La Poste pour la Suisse romande, Corinne Tschanz, lundi matin. Les clients peuvent envoyer du courrier ou des colis, ainsi que venir en retirer. Ils ont la possibilité de réaliser leurs paiements, mais seulement par carte. Les personnes qui souhaiteraient payer avec de l’argent liquide sont invitées à recourir au service postal à domicile.

Pour certaines prestations plus spécifiques, mieux vaut se rendre directement au guichet postal de Fleurier, précise Mauro Dell’Orefice, responsable région suppléant Genève – Arc jurassien à La Poste. On parle ici de retirer un acte de poursuite, un extrait de casier judiciaire, de changer des francs en euros ou de faire un changement d’adresse.

Mauro Dell’Orefice : « La pharmacie n’est pas une banque, mais un fournisseur de services où un maximum est digitalisé. »

Ecouter le son

« Avec la baisse des lettres et des colis », ces filiales en partenariat permettent à La Poste de « maintenir des points d’accès pour la clientèle », explique Mauro Dell’Orefice.

Selon le géant jaune, le canton de Neuchâtel compte 111 points d’accès, dont 20 offices traditionnels, 22 filiales en partenariat et 50 services à domicile.

L’an passé, le géant jaune avait annoncé une vaste restructuration de ses services, qui se traduit sur sol neuchâtelois par la transformation progressive de 11 bureaux de Poste en une nouvelle formule (filiale en partenariat ou service à domicile, notamment). /sbm


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Pas de train entre Neuchâtel et Genève-Aéroport le 11 octobre

Pas de train entre Neuchâtel et Genève-Aéroport le 11 octobre

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 15:53

« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 12:01

C’est la rentrée pour les ainés

C’est la rentrée pour les ainés

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 12:36

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 11:16

Articles les plus lus

Le chômage reste stable à Neuchâtel en septembre

Le chômage reste stable à Neuchâtel en septembre

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 10:09

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 11:16

« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 12:01

C’est la rentrée pour les ainés

C’est la rentrée pour les ainés

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 12:36

Une nouvelle équipe de « Chocs » à la Case

Une nouvelle équipe de « Chocs » à la Case

Région    Actualisé le 05.10.2025 - 14:00

Le chômage reste stable à Neuchâtel en septembre

Le chômage reste stable à Neuchâtel en septembre

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 10:09

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 11:16

C’est la rentrée pour les ainés

C’est la rentrée pour les ainés

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 12:36

A5 totalement rouverte entre Vaumarcus et Neuchâtel

A5 totalement rouverte entre Vaumarcus et Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.10.2025 - 17:32

La Fondation Burkhardt-Felder à Môtiers s’ouvre d’avantage au public

La Fondation Burkhardt-Felder à Môtiers s’ouvre d’avantage au public

Région    Actualisé le 05.10.2025 - 10:01

Une nouvelle équipe de « Chocs » à la Case

Une nouvelle équipe de « Chocs » à la Case

Région    Actualisé le 05.10.2025 - 14:00

Le chômage reste stable à Neuchâtel en septembre

Le chômage reste stable à Neuchâtel en septembre

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 10:09