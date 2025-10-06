Colis et médicaments font bon ménage à Couvet

Du point de vue logistique, la pharmacie dispose de l’espace nécessaire pour stocker les colis, notamment. L’ensemble du personnel a été formé et, pour l’heure, Nojoud Bentaleb n’envisage pas d’étoffer ses effectifs pour assumer cette charge de travail supplémentaire. « On fait face à la situation. Ça se passe très bien », dit-elle. Les clients bénéficient ainsi d’horaires plus larges que ceux assurés jusque-là par le guichet postal traditionnel. La pharmacie touche quant à elle une rémunération fixe pour ce service, ainsi qu’une rémunération variable en fonction du volume d’affaires et de la quantité de colis déposés.

« Une filiale en partenariat assure 90% des services d’un office postal », a indiqué la responsable de la communication de La Poste pour la Suisse romande, Corinne Tschanz, lundi matin. Les clients peuvent envoyer du courrier ou des colis, ainsi que venir en retirer. Ils ont la possibilité de réaliser leurs paiements, mais seulement par carte. Les personnes qui souhaiteraient payer avec de l’argent liquide sont invitées à recourir au service postal à domicile.

Pour certaines prestations plus spécifiques, mieux vaut se rendre directement au guichet postal de Fleurier, précise Mauro Dell’Orefice, responsable région suppléant Genève – Arc jurassien à La Poste. On parle ici de retirer un acte de poursuite, un extrait de casier judiciaire, de changer des francs en euros ou de faire un changement d’adresse.