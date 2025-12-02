Une ribambelle de paquets à distribuer

Ce qui plait à Francesco Medugno, ce sont les échanges qu’il peut avoir avec les gens. « Dans ce métier-là, c’est clair que ce n’est pas toujours facile, mais il y a plein de belles choses et on rencontre de belles personnes », nous confie-t-il juste après avoir croisé sa maman dans la rue.

Attention aussi aux vols à cette période de l’année, que ce soit devant les bâtiments ou directement dans les boîtes à lait. La Poste recommande d'utiliser son application « Mes envois » afin de choisir l’heure de réception de votre colis. /swe