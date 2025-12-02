Une ribambelle de paquets à distribuer

La période est chargée pour la Poste. Depuis mi-novembre, mais aussi surtout suite aux promotions liées au Black Friday, le nombre de colis augmente. A l’office de distribution de Boudry, une organisation spéciale est mise en place.
C’est la période de l’année la plus chargée pour les employés de la Poste. Depuis mi-novembre et jusqu’à Noël, le nombre de colis à distribuer augmente drastiquement. A l’office de distribution de Boudry, leur nombre quotidien passe de 7'000 en temps normal, à 10'000 en ce moment. Ce sont les chiffres avancés par le responsable du secteur de Neuchâtel, Christophe Burri. On peut même parler de 25'000 envois, lettres et autres objets confondus. « Environ la moitié est distribuée au départ de l’office de Boudry et l’autre moitié passe en transit et va dans les différents offices de distribution du canton de Neuchâtel et du Noirmont. » L’équipe est renforcée par des auxiliaires en cette fin d’année, alors que les congés et vacances sont limités.
Christophe Burri : « C’est la plaque tournante au niveau de la logistique postale du canton. »
D'autres chiffres sont avancés par Francesco Medugno logisticien en distribution à Boudry. Employé par la Poste depuis 18 ans, il a accueilli RTN lors d’une partie de sa tournée sur Colombier ce mardi matin. Le facteur estime marcher « entre 15 et 17 km à cette période de l’année ». Son camion était chargé d’environ 290 colis, contre 210 en moyenne en temps normal. Rien que pour ce mardi, c’est probablement 1000 kg qui seront portés par Francesco Medugno. « Charger, décharger et donner le paquet au client. On ne le porte pas qu’une seule fois, mais plusieurs fois sur la journée. »
Reportage en tournée :
Ce qui plait à Francesco Medugno, ce sont les échanges qu’il peut avoir avec les gens. « Dans ce métier-là, c’est clair que ce n’est pas toujours facile, mais il y a plein de belles choses et on rencontre de belles personnes », nous confie-t-il juste après avoir croisé sa maman dans la rue.
Attention aussi aux vols à cette période de l’année, que ce soit devant les bâtiments ou directement dans les boîtes à lait. La Poste recommande d'utiliser son application « Mes envois » afin de choisir l’heure de réception de votre colis. /swe