La Poste des Ponts-de-Martel déménage dans l’épicerie

La Poste déménage aux Ponts-de-Martel. L’épicerie La Martel, au cœur du Village, accueillera les services postaux dès l’été 2026, annonce ce jeudi La Poste par un communiqué de presse. « La clientèle pourra continuer à effectuer ses opérations postales directement sur place », précise le texte. Une boîte aux lettres sera aussi installée à proximité de l’épicerie. Pour le moment, la date de transfert exacte n’a pas été donnée par La Poste.

En complément, la filiale mettra en place un service à domicile. « La clientèle pourra effectuer des versements et paiements en espèces auprès du facteur », détaille le géant jaune. /comm-crb