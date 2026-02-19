La Poste des Ponts-de-Martel déménage dans l’épicerie

La Poste des Ponts-de-Martel déménage dans l’épicerie

L’épicerie La Martel accueillera la Poste du village d’ici l’été 2026. C’est ce qu’annonce ce jeudi la filiale. Une boîte aux lettres sera également installée à proximité.

La Poste remplacera son bureau de Poste aux Ponts-de-Martel par une nouvelle filiale dans une épicerie. (Photo d'archive) La Poste remplacera son bureau de Poste aux Ponts-de-Martel par une nouvelle filiale dans une épicerie. (Photo d'archive)

La Poste déménage aux Ponts-de-Martel. L’épicerie La Martel, au cœur du Village, accueillera les services postaux dès l’été 2026, annonce ce jeudi La Poste par un communiqué de presse. « La clientèle pourra continuer à effectuer ses opérations postales directement sur place », précise le texte. Une boîte aux lettres sera aussi installée à proximité de l’épicerie. Pour le moment, la date de transfert exacte n’a pas été donnée par La Poste.

En complément, la filiale mettra en place un service à domicile. « La clientèle pourra effectuer des versements et paiements en espèces auprès du facteur », détaille le géant jaune. /comm-crb


