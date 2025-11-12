La Poste de Boudry déménage à la Migros

Au cours du premier semestre 2026, c’est le supermarché orange qui proposera les services postaux ...
Au cours du premier semestre 2026, c’est le supermarché orange qui proposera les services postaux, après la fermeture de l’office de Poste. Le Géant jaune a annoncé sa décision mercredi.

Un petit déplacement : les services de La Poste seront désormais fournis à quelques rues de l'actuel office de Poste. (Photo : archives). Un petit déplacement : les services de La Poste seront désormais fournis à quelques rues de l'actuel office de Poste. (Photo : archives).

Solution trouvée pour les services postaux à Boudry. La Poste l’annonce ce mercredi matin dans un communiqué : elle ouvrira une antenne au sein du supermarché Migros de la commune, à l’avenue du Collège 37. Une transition qui doit avoir lieu lors du premier semestre 2026, à une date qui reste à préciser. Comme c’est généralement le cas dans ce type de situation, le Géant jaune relève que la clientèle pourra continuer à mener ses opérations postales et bénéficiera d’une boîte aux lettres et de cases postales à proximité.

L’annonce de la fermeture de l’office de Poste avait fait grand bruit à Boudry. En mai, les différents partis représentés au Conseil général s’étaient alliés pour adresser une pétition munie de 850 signatures à la direction de l’entreprise. Saisie par la Commune, la commission fédérale de La Poste, PostCom, avait estimé dans une recommandation émise en octobre la décision du Géant jaune « conforme aux dispositions légales » et jugé qu’elle permettait « de continuer à garantir un service postal universel de qualité dans la région concernée ». PostCom parvenait donc à la conclusion qu’iI n’y avait « pas lieu de la contester ». /comm-jhi


