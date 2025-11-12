La Poste de Boudry déménage à la Migros

Solution trouvée pour les services postaux à Boudry. La Poste l’annonce ce mercredi matin dans un communiqué : elle ouvrira une antenne au sein du supermarché Migros de la commune, à l’avenue du Collège 37. Une transition qui doit avoir lieu lors du premier semestre 2026, à une date qui reste à préciser. Comme c’est généralement le cas dans ce type de situation, le Géant jaune relève que la clientèle pourra continuer à mener ses opérations postales et bénéficiera d’une boîte aux lettres et de cases postales à proximité.

L’annonce de la fermeture de l’office de Poste avait fait grand bruit à Boudry. En mai, les différents partis représentés au Conseil général s’étaient alliés pour adresser une pétition munie de 850 signatures à la direction de l’entreprise. Saisie par la Commune, la commission fédérale de La Poste, PostCom, avait estimé dans une recommandation émise en octobre la décision du Géant jaune « conforme aux dispositions légales » et jugé qu’elle permettait « de continuer à garantir un service postal universel de qualité dans la région concernée ». PostCom parvenait donc à la conclusion qu’iI n’y avait « pas lieu de la contester ». /comm-jhi