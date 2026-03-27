Vingt ans de collaboration entre le Foyer Handicap et La Poste de Neuchâtel

Un partenariat qui dure depuis plus de 20 ans. Foyer Handicap et La Poste se sont associés ...
Vingt ans de collaboration entre le Foyer Handicap et La Poste de Neuchâtel

Un partenariat qui dure depuis plus de 20 ans. Foyer Handicap et La Poste se sont associés en 2006 dans le but de faire revivre La Poste à côté de l’hôpital de Neuchâtel. Un pari réussi où les deux institutions en tirent des avantages.

Cela fait 20 ans que le partenariat entre la Fondation Foyer Handicap et La Poste de Neuchâtel a été mis sur pied. Une initiative originale et encore jamais vue en Suisse, qui a par la suite rencontré un grand succès. Les clients de La Poste proche de la Maladière ont dû s’habituer à un service un peu plus lent, mais tout autant qualitatif. En offrant la possibilité à des personnes en situation d’handicap d’avoir un travail, un pas vers l’inclusion a été faite et a influencé par la suite plusieurs autres filiales qui ont faites de même. Le début n’a pas été simple. Il a fallu former les employés en situation d’handicap, ainsi que leurs maîtres sociaux professionnels (MSP). Mais au fil du temps, aucune différence de statut n’a été faite entre les employés et les MSP. « On a des MSP qui sont moins anciens que certains employés et qui ont été formés par les employés en situation d’handicap », explique en souriant Nicolas Turtschi, directeur de Foyer Handicap. 

Nicolas Turtschi : « La collaboration va dans les deux sens. »

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Cette collaboration a été et est toujours bénéfique pour les deux institutions. « Elle permet à La Poste de maintenir un service à notre clientèle dans cette partie de la ville avec les centres commerciaux, l’hôpital et un bassin de population importante », explique Stéphane Dubois, responsable de secteur suppléant à la Poste Suisse. Du côté de Foyer Handicap, ce partenariat a été plus que gratifiant pour les employés en situation d’handicap. « Ça apporte aux résidents un sentiment d’utilité et ça permet à la collectivité de se rendre compte que des personnes avec un handicap peuvent faire du travail utile pour tous », décrit Nicolas Turtschi. /lmo

Nicolas Turtschi : « Le travail donne un sens à nos vies. »

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