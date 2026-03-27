Vingt ans de collaboration entre le Foyer Handicap et La Poste de Neuchâtel

Cela fait 20 ans que le partenariat entre la Fondation Foyer Handicap et La Poste de Neuchâtel a été mis sur pied. Une initiative originale et encore jamais vue en Suisse, qui a par la suite rencontré un grand succès. Les clients de La Poste proche de la Maladière ont dû s’habituer à un service un peu plus lent, mais tout autant qualitatif. En offrant la possibilité à des personnes en situation d’handicap d’avoir un travail, un pas vers l’inclusion a été faite et a influencé par la suite plusieurs autres filiales qui ont faites de même. Le début n’a pas été simple. Il a fallu former les employés en situation d’handicap, ainsi que leurs maîtres sociaux professionnels (MSP). Mais au fil du temps, aucune différence de statut n’a été faite entre les employés et les MSP. « On a des MSP qui sont moins anciens que certains employés et qui ont été formés par les employés en situation d’handicap », explique en souriant Nicolas Turtschi, directeur de Foyer Handicap.