La Poste se retire du dossier électronique du patient

Le géant jaune abandonne le dossier électronique du patient actuel pour se concentrer sur le ...
La Poste se retire du dossier électronique du patient

Le géant jaune abandonne le dossier électronique du patient actuel pour se concentrer sur le futur dossier électronique de santé, plébiscité par le Conseil fédéral. Sa plateforme sera exploitée jusqu'à fin 2026. Le Canton de Neuchâtel rassure.

Le géant jaune abandonne le dossier électronique du patient. (Photo d'archive) Le géant jaune abandonne le dossier électronique du patient. (Photo d'archive)

La Poste ne poursuivra pas le développement et l’exploitation de l’infrastructure technique du dossier électronique du patient (DEP). Cette décision a été communiquée ce jeudi par l’entreprise. La plateforme ne sera plus exploitée après le 31 décembre 2026. Le changement de cap annoncé par le Conseil fédéral dans la numérisation des données de santé a profondément modifié le marché, indique jeudi la Poste. Depuis l'annonce du futur dossier électronique de santé (DES), appelé à remplacer le DEP, hôpitaux, cabinets médicaux et particuliers hésitent de plus en plus à adopter la solution actuelle.

Le Canton de Neuchâtel explique prendre acte de cette décision, dans un communiqué jeudi. Les autorités cherchent activement une solution pour pouvoir poursuivre « Mon Dossier Santé », le DEP neuchâtelois, au-delà du 1er janvier 2025. Le Canton explique que « Mon Dossier Santé reste pleinement opérationnel et que les données des utilisatrices et utilisateurs restent sécurisées et confidentielles, conformément aux réglementations fédérales en vigueur ».

Les usagers se verront adresser une communication spécifique de la part des autorités, afin de les informer de la situation. Les horaires de la hotline de Mon Dossier Santé (032 889 52 61) seront aussi étendus jusqu’au 3 juillet 2026, précise le Canton. /ATS-comm-crb


 

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