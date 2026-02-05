Le bureau postal va fermer à Bevaix, mais l’offre restera disponible

Les habitants de Bevaix devront se rendre au kiosque pour effectuer leurs opérations postales. Le bureau postal du village fermera ses portes « dans le courant de l’été 2026 » et sera remplacé par une filiale en partenariat, selon un communiqué transmis ce jeudi par la Poste. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la stratégie présentée fin 2024 par le géant jaune, qui prévoyait de maintenir à l’avenir 600 sites en exploitation propre et 1’400 filiales en partenariat dans toute la Suisse.





Une offre délocalisée

La Poste a trouvé un partenaire à Bevaix afin de répondre aux besoins de sa clientèle : le Kiosque du Temple. Durant les horaires d’ouverture de ce dernier, les habitants pourront y effectuer toutes leurs opérations postales. Des cases postales et une boîte aux lettres seront disponibles à proximité de la filiale. Depuis le début du mois de mars prochain, un automate à colis « My Post 24 » sera également installé vers le magasin Lidl.

Le service gratuit « Versement et retrait d’argent en liquide à domicile » sera disponible pour la population dès l’ouverture de la filiale partenaire. Les clients pourront continuer d’effectuer leurs versements et paiements en espèces auprès du facteur ou de la factrice. /comm-pch