Réduction du réseau postal : Onze offices neuchâtelois concernés

La Poste poursuit la réduction de son réseau de filiales. Elle est toujours à la recherche de partenaires pour les 170 bureaux dont elle n'entend pas poursuivre l'exploitation elle-même. Plus d'une septantaine se trouvent en Suisse romande et onze dans le canton de Neuchâtel. Il s’agit des offices de Bevaix, Boudry, Corcelles, Cortaillod, Couvet, Dombresson, Hauterive, La Brévine, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Ponts-de-Martel et Serrières.

Si la transformation se confirme, cela signifie qu’il n’y aurait plus de site en exploitation propre dans la vallée de La Brévine, comme dans celle de La Sagne et des Ponts. Au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz ne subsisteraient qu’un seul office traditionnel dans chacune de ces vallées (Fleurier et Cernier). Sur les 24 offices actuellement en exploitation propre, la Poste pourrait n’en garder que 13 si la transformation se confirme dans les 11 en question.

Dans un communiqué, la Poste indique avoir commencé en juillet à contacter les cantons et les communes concernées par les adaptations qu’elle prévoit.

Le « géant jaune » entend à l'avenir maintenir 2’000 sites à travers le pays, dont 600 en exploitation propre et 1’400 filiales en partenariat. /ats-aju