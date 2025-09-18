UNIA dénonce une entreprise de nettoyage neuchâteloise

Pour UNIA, la situation est intolérable. Selon le syndicat, deux cas d’agressions auraient eu lieu au sein de la société de nettoyage Adoc, basée à Neuchâtel. L’union des travailleurs du secteur privé reproche à la direction de ne pas avoir réagi et affirme que les employées concernées auraient même été sanctionnées, leurs contrats ayant été rompus dans une temporalité qu'elle juge non fortuite. « L’entreprise a laissé faire », déplore Silvia Locatelli, secrétaire régionale d’UNIA Neuchâtel.

Elle rappelle que les nettoyeuses professionnelles sont particulièrement exposées à ce type de violences. « Cette profession est encore très stéréotypée avec les fameuses femmes de ménage », souligne-t-elle.