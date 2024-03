« Le harcèlement sexuel dans l’hôtellerie-restauration est un sujet tabou »

Le fléau est encore trop répandu. Celui du harcèlement sexuel au travail et plus particulièrement dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. En ce 8 mars, journée des droits des femmes, Unia lance une campagne de sensibilisation à Neuchâtel comme partout en Suisse. Une lettre signée par plus d’une centaine de personnes a été remise à GastroNeuchâtel. Elle demande de renforcer les mesures pour combattre le harcèlement encore trop présent dans le milieu, souligne le syndicat. Est-ce pour autant un secteur dans lequel la problématique est plus prononcée qu’ailleurs ? « Non, je ne pense pas », répond Manuella Marra, secrétaire syndicale à Unia Neuchâtel. « Mais dans l’hôtellerie-restauration, c’est un sujet tabou. Quand on touche des personnes qui font une profession vocationnelle et qui aiment leur métier, on a parfois l’impression qu’on doit tout subir et se taire ».