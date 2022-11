La colère des maçons descend sur le Pod

Chant partisan et ras le bol

Sur le Pod, c’est au son de « Grândola, Vila Morena », chanson portugaise associée à la révolution des Oeillets qui restaura la démocratie dans ce pays dans les années 70, que les centaines de manifestants ont défilé. La mobilisation pour la retraite anticipée à 60 ans était encore dans les mémoires des plus anciens. « Tous les quatre ans, c’est tout le temps la même histoire : on doit revendiquer et faire la grève pour renégocier la convention nationale. Je ne trouve pas normal que les patrons gagnent du pognon de notre travail effectué au chaud et au froid et qu’ils disent tout le temps : on ne peut pas donner plus », confie ce manifestant venu à La Chaux-de-Fonds.Selon UNIA, une majorité des chantiers sont restés inactifs ou ont été ralentis lundi dans le canton de Neuchâtel. Une grande journée de mobilisation romande est encore prévue mardi du côté de Lausanne. /lre