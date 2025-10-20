La colère gronde chez les travailleurs de la construction

Pour Edy Zihlmann, un vide conventionnel serait moins négatif que de signer la dernière proposition de la SSE. « Soit on a une discussion de fond, sur la base de ce qu’on leur a présenté, soit tant pis, ce sera le vide conventionnel », déplore-t-il.

Les deux jours de grève votés fin septembre par les travailleurs neuchâtelois auront lieu en même temps que dans le reste de la Romandie les 3 et 4 novembre. Les protestations ont déjà commencé ce lundi au Tessin. La Suisse alémanique se mobilisera également ; des grèves sont prévues le 31 octobre à Berne, le 7 novembre dans le nord-ouest de la Suisse et le 14 novembre à Zurich et dans d’autres régions du pays. /lgn