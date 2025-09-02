Neuchâtel déplore l’abandon du français précoce à Zurich

Le parlement zurichois a décidé, lundi, de reporter l’apprentissage du français de la 5e à la 7e année. Une décision qui fait écho à Neuchâtel ce mardi : le Grand Conseil demande à son homologue alémanique de justifier cette décision et au Conseil d’État neuchâtelois de soutenir d’avantage les échanges linguistiques.
L'apprentissage du français à l'école sera repoussé dans le canton de Zurich. (Photo : libre de droits).
Le Grand Conseil a accepté par 73 oui, 15 non et 11 abstentions une résolution, émanant de députés interpartis, sur ce sujet. Il demande au parlement zurichois de lui transmettre les raisons de sa décision et au Conseil d'Etat neuchâtelois de soutenir davantage les échanges linguistiques avec des classes alémaniques.
Selon le texte, le gouvernement neuchâtelois doit entrer en contact avec les autorités compétentes du canton de Zurich afin d’ouvrir un dialogue constructif. Une réponse à la présente résolution est attendue si possible dans un délai de trois mois.
Le parlement zurichois a accepté lundi une motion demandant de reporter l’apprentissage du français de la 5e année primaire à la 1ère année secondaire I (de la 7e à la 9e Harmos). Le texte a été approuvé contre l'avis du gouvernement zurichois qui a mis en garde contre un retrait unilatéral du « compromis linguistique ». /ATS-lgn
