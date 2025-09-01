Le canton de Zurich veut supprimer le français précoce à l'école

Le parlement zurichois remet en question à son tour le français dit 'précoce' à l'école publique ...
Le canton de Zurich veut supprimer le français précoce à l'école

Le canton de Zurich veut supprimer le français précoce à l'école

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Le parlement zurichois remet en question à son tour le français dit 'précoce' à l'école publique. Contre l'avis du gouvernement, il a adopté lundi une motion exigeant le renvoi au secondaire de l'enseignement de la langue de Molière.

La motion a été acceptée par 108 voix contre 64. Le texte de la députée Kathrin Wydler (Le Centre) demande de créer les bases légales pour que le français ne soit enseigné qu'à partir de la 9e année scolaire (1ère classe du secondaire l), et non plus dès la 5e année de l'école primaire.

Le gouvernement recommandait de rejeter la motion. Mettre en oeuvre ce texte signifierait s'écarter unilatéralement de la stratégie linguistique de la Conférence des directeurs et directrices de l'instruction publique (CDIP), ce qu'il refusait.

L’enseignement du français à l’école primaire est remis en question dans d'autres cantons alémaniques, comme Bâle-Campagne, St-Gall et Thurgovie. Le parlement d'Appenzell Rhodes-Extérieures a adopté en mars dernier une motion dans ce sens.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Valais veut se doter d'une université prioritairement à distance

Le Valais veut se doter d'une université prioritairement à distance

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 11:31

Un motard pincé après 47 dépassements à l'intérieur du Gothard

Un motard pincé après 47 dépassements à l'intérieur du Gothard

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 09:57

La directrice de l'OFSP est revenue sur la gestion de la pandémie

La directrice de l'OFSP est revenue sur la gestion de la pandémie

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 06:55

Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

Suisse    Actualisé le 31.08.2025 - 05:49

Articles les plus lus

D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir

D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir

Suisse    Actualisé le 31.08.2025 - 00:03

Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

Suisse    Actualisé le 31.08.2025 - 05:49

La directrice de l'OFSP est revenue sur la gestion de la pandémie

La directrice de l'OFSP est revenue sur la gestion de la pandémie

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 06:55

Un motard pincé après 47 dépassements à l'intérieur du Gothard

Un motard pincé après 47 dépassements à l'intérieur du Gothard

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 09:57

Lausanne: un rassemblement pour les 4 ans de la mort de Nzoy

Lausanne: un rassemblement pour les 4 ans de la mort de Nzoy

Suisse    Actualisé le 30.08.2025 - 20:01

D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir

D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir

Suisse    Actualisé le 31.08.2025 - 00:03

Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

Suisse    Actualisé le 31.08.2025 - 05:49

La directrice de l'OFSP est revenue sur la gestion de la pandémie

La directrice de l'OFSP est revenue sur la gestion de la pandémie

Suisse    Actualisé le 01.09.2025 - 06:55

Lausanne: une Marche blanche en mémoire de l'ado décédé à scooter

Lausanne: une Marche blanche en mémoire de l'ado décédé à scooter

Suisse    Actualisé le 30.08.2025 - 14:07

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 30.08.2025 - 18:29

Lausanne: un rassemblement pour les 4 ans de la mort de Nzoy

Lausanne: un rassemblement pour les 4 ans de la mort de Nzoy

Suisse    Actualisé le 30.08.2025 - 20:01

D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir

D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir

Suisse    Actualisé le 31.08.2025 - 00:03