Une météo radieuse pour la Plage des Six Pompes

Il est encore trop tôt pour tirer un bilan des navettes nocturnes mises sur pied en collaboration avec le TCS et le SCAN pour ramener les festivaliers du Littoral et du Val-de-Ruz. Mais Pauline Bessire aimerait les maintenir. « Il y a eu du monde. (…) À réfléchir si elles sont peut-être un petit peu trop tôt pour le public qui aimerait profiter un peu plus longtemps de la soirée. »

La Plage en image, c'est ici. /sma