Une météo radieuse pour la Plage des Six Pompes

Du soleil, des spectacles et de la bonne humeur… La Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds a fait le plein de spectateurs. Entre 60'000 et 80'000 personnes, selon les premières estimations, se sont rendues au festival des arts de la rue entre mardi et ce dimanche. Et pourtant, il y a une semaine, Pauline Bessire, la toute nouvelle directrice de la manifestation, n’en menait pas large lors du montage de l’évènement. « C’était un peu effrayant de voir la déco subir ces trombes d’eau. » La météo s’est améliorée rapidement, et le festival s’est tenu dans des conditions exceptionnelles. Et le public a répondu présent. « On a remarqué que les gens sont là. » Lors des grandes soirées, la fréquentation a atteint 12'000 personnes, là aussi, selon de premières estimations. « On n’aura pas dépassé les très gros records, mais sachant que le festival a aussi évolué depuis ses glorieuses années de 2018 et 2019, en réduisant aussi la taille de l’évènement. » Une affluence qui implique aussi parfois une longue attente avant le spectacle pour être certain d’avoir sa place. Rajouter des spectacles n’est pas une solution aussi simple d’abord en termes budgétaires, mais aussi de bénévoles et de lieux pour jouer.
Pauline Bessire : « Ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. »
Les organisateurs avaient été annoncés 136 représentations de théâtre, de danse, de cirque ou de musique, avec 50 compagnies. De nombreux spectacles engagés ont été proposés cette année encore. Une décision qui ne vient pas forcément de la programmation, mais des thématiques que les artistes veulent empoigner.
« La société est aussi peut-être plus ouverte à entendre ça »
Il est encore trop tôt pour tirer un bilan des navettes nocturnes mises sur pied en collaboration avec le TCS et le SCAN pour ramener les festivaliers du Littoral et du Val-de-Ruz. Mais Pauline Bessire aimerait les maintenir. « Il y a eu du monde. (…) À réfléchir si elles sont peut-être un petit peu trop tôt pour le public qui aimerait profiter un peu plus longtemps de la soirée. »
La Plage en image, c'est ici. /sma