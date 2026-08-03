En route pour la Plage

Les trois coups ont retenti à 18h. L’édition 2026 de la Plage des Six Pompes est lancée. Jusqu’à samedi, le public a rendez-vous à La Chaux-de-Fonds avec 55 compagnies pour 125 représentations de théâtre de rue.

Les festivités ont débuté sur la place du Marché, que le festival international des arts de la rue avait occupé pour la dernière fois en 2022. La tempête de 2023, puis la piétonnisation du site avaient empêché la manifestation de revenir plus tôt. Cette fois, c’est chose faite.

Jusqu’à samedi, les artistes vont prendre possession de la vieille ville, mais pas seulement. On pourra aussi les applaudir à Numa-Droz, au Grand-Temple, au parc Gallet ou au complexe industriel de Vadec et Viteos.

Son discours officiel prononcé, la directrice de la Plage, Pauline Bessire se réjouit d’entrer vraiment dans le festival et de retrouver ses équipes. Elle imagine déjà le bilan qu’elle pourrait tirer de cette édition 2026, évoquant la satisfaction de l’immense travail accompli avec les salariés et les bénévoles. Il reste d’ailleurs quelques places à pourvoir pour ceux qui souhaitent donner un peu de leur temps à la manifestation.