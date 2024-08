Elisabeth Baume-Schneider en visite à La Plage

La Plage des Six Pompes s’est ouverte lundi en présence d’une conseillère fédérale. Elisabeth Baume-Schneider a lancé l’édition 2024 du plus grand festival des arts de rue de Suisse en compagnie des autorités communales et cantonales. Tout un symbole, un an après l’annulation de cette manifestation culturelle phare de la Métropole horlogère due à la tempête du 24 juillet, et trois ans avant Capitale culturelle suisse. Les responsables de ce projet ont profité de cette visite officielle pour échanger avec la ministre de l’Intérieur. Après les discours, dont celui de la citoyenne des Breuleux, le public a pu apprécier le premier spectacle en grand format sur la scène de Beau-Site, « Vent d’ouest », un show d’acrobaties aériennes de la compagnie française Les P’tits Bras. /vco