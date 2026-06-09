La Plage des Six Pompes retrouvera la place du Marché

Début août, la Métropole Horlogère se met à l’heure des arts de la rue, envahie comme il se doit par la Plage des Six Pompes. Du 3 au 8 août, 55 compagnies s’enchaîneront pour proposer plus de 125 spectacles à même la rue. Les organisateurs indiquent un focus particulier sur les solos de rue, le jeune public, ainsi que sur des projets de cirque « farouchement déjanté ». La palette des représentations proposées est toutefois plus large.

« A La Plage, on pose tout sur le bitume : le deuil, la rage, la grossophobie, la poésie humaine, l’espoir et l’amour sous toutes ses formes », poursuit le communiqué. Trois créations seront destinées particulièrement au jeune public, avec un spectacle olfactif pour les tout-petits.

Parmi les différents lieux emblématiques de La Chaux-de-Fonds investis par le festival, La Plage fera son grand retour sur la place du Marché, récemment piétonnisée, avec une grande scène et un bar. Des scènes sont également prévues sur la promenade des Six-Pompes, la rue du Collège, le secteur Numa-Droz et le complexe industriel de Vadec et Viteos. Les organisateurs soulèvent toutefois une inquiétude pour l’avenir quant à la baisse des revenus du festival, l’augmentation des coûts, notamment des infrastructures et de la sécurité, et la perte de lieux. A noter que l’accès reste libre et la rémunération des artistes se fera au chapeau ou au « e-chapeau » pour compenser la baisse d’utilisation du cash.

Par ailleurs, le programmateur Manu Moser a d'ores et déjà livré ses coups de coeur: BOUM!, un spectacle du collectif Ussé Inné (F), propose une expérience de danse impromptue, libre et collective. La compagnie Alta Gama (F) offre Mentir la Minimo, une représentation entre cirque contemporain, théâtre et musique. Enfin, Stek, de la compagnie Intrépidus Squad (F), est un spectacle de clown « rafraîchissant et sauvage ». La programmation complète est à retrouver sur le site internet de La Plage des Six Pompes. /comm-bla