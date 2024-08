Le soleil sur la Plage

Une édition de reprise bénie des dieux pour la Plage des Six Pompes. Annulé en 2023 pour cause de tempête, le festival international des arts de la rue est revenu en force cette année à La Chaux-de-Fonds. La météo, qui y a vraiment mis du sien, y est sans doute aussi pour quelque chose. Les organisateurs estiment qu’entre 10’000 et 12'000 personnes sont venues chaque jour à La Chaux-de-Fonds. « Une fréquentation qui est allée crescendo », se réjouit Hugues Houmard, le président de la Plage.