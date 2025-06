Des journalistes internationaux en balade dans la région

Des futurs ambassadeurs de la région en visite au Pays des Trois Lacs… Une dizaine de journalistes étrangers sont arrivés en Suisse au début de la semaine et étaient jeudi à Neuchâtel. Ils viennent d’Inde, d’Australie, de Thaïlande, du Canada, et plus près de chez nous d’Autriche, du Portugal ou d’Italie. Ces représentants de la presse ont répondu à l’invitation de Suisse Tourisme, en collaboration avec Jura & Trois-Lacs. Ces visites sont régulièrement organisées, mais les journalistes viennent rarement de pays aussi lointains. Jérôme Longaretti, directeur de Jura & Trois-Lacs explique que « c’est pour nous l’occasion de faire découvrir notre région à ces médias pour qu’ils publient des articles et qu’ils fassent, finalement, rayonner notre région bien au-delà de ces frontières. »

Le représentant de Jura & Trois-Lacs est conscient que ce genre d’invitation ne va pas faire exploser le nombre de touristes indiens ou australiens, il relève en revanche qu’il vise les marchés comme le Portugal ou la Pologne.





Des visites représentatives de la région

Contrairement à de visites réalisées pour des médias suisses, qui vont davantage cibler les visites et présenter « individuellement Neuchâtel ou le Jura. Quand on a des journalistes qui viennent de si loin, (…) qui traversent presque le monde pour venir découvrir le pays, on va leur présenter la totalité de notre territoire. » Les représentants des médias ont notamment découvert le village de Saint-Ursanne, mais aussi La Chaux-de-Fonds mercredi et Neuchâtel et Auvernier jeudi. Ils terminent leur périple vendredi du côté de Morat.

Ce genre de voyage est essentiellement financé par Suisse tourisme. Jura & Trois-Lacs investit environ 2'000 francs. /sma