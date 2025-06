Le Val-de-Ruz, cet aimant démographique

C’est l’une des régions du canton les plus dynamiques en termes de démographie. Val-de-Ruz voit sa population augmenter année après année. Depuis 2000, le nombre d’habitants est en hausse de plus de 3'500 pour atteindre, fin 2024, 17'510 personnes. Certaines localités affichent des chiffres de croissance impressionnants, à l’image des Geneveys-sur-Coffrane. Et il suffit de lire les mises à l’enquête publique ou de traverser le village pour le constater, les constructions s’enchaînent, ce que confirment les chiffres de la démographie. Dans le village vaudruzien, en 24 ans, le nombre d’habitants est passé de 1'399 à 2'043, soit une augmentation de 644. Il n’y a que Cernier qui fait mieux avec une hausse de sa population de 723. En l’an 2000, les Geneveys-sur-Coffrane étaient la 5e localité en nombre d’habitants dans la vallée, c’est désormais le 2e village le plus peuplé derrière Cernier. Roby Tschopp, l’explique notamment par « une politique des anciennes autorités qui était relativement volontariste pour accueillir de la population. Et puis la proximité des deux grandes villes que sont Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds via la gare CFF en fait une localité très intéressante », explique le conseiller communal en charge du développement territorial.