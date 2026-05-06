La population de Val-de-Ruz invitée à se prononcer sur la stratégie touristique

Habitants et professionnels sont invités à façonner le tourisme de demain à Val-de-Ruz. Le Conseil communal met en consultation sa stratégie touristique jusqu’au 19 juin, annonce-t-il ce mercredi. Un document qui trace une vision à long terme, alignée sur le positionnement « Jura & Trois-Lacs », avec un accent sur la nature, la mobilité douce, le terroir et les savoir-faire locaux. Si des projets sont déjà en cours, notamment à La Vue-des-Alpes, les autorités veulent aller plus loin, et surtout associer la population à la réflexion. Objectif : poser un cadre partagé pour guider le développement touristique et encourager les initiatives privées. /comm-jpp