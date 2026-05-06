La population de Val-de-Ruz invitée à se prononcer sur la stratégie touristique

Le Conseil communal vaudruzien annonce ce mercredi la mise en consultation de sa stratégie ...
La population de Val-de-Ruz invitée à se prononcer sur la stratégie touristique

Le Conseil communal vaudruzien annonce ce mercredi la mise en consultation de sa stratégie touristique qui doit faire la part belle à la nature, la mobilité douce ou encore au terroir.

Le Conseil communal de Val-de-Ruz invite les milieux économiques et professionnels en lien avec le tourisme ainsi que la population vaudruzienne à répondre à un questionnaire. Le Conseil communal de Val-de-Ruz invite les milieux économiques et professionnels en lien avec le tourisme ainsi que la population vaudruzienne à répondre à un questionnaire.

Habitants et professionnels sont invités à façonner le tourisme de demain à Val-de-Ruz. Le Conseil communal met en consultation sa stratégie touristique jusqu’au 19 juin, annonce-t-il ce mercredi. Un document qui trace une vision à long terme, alignée sur le positionnement « Jura & Trois-Lacs », avec un accent sur la nature, la mobilité douce, le terroir et les savoir-faire locaux. Si des projets sont déjà en cours, notamment à La Vue-des-Alpes, les autorités veulent aller plus loin, et surtout associer la population à la réflexion. Objectif : poser un cadre partagé pour guider le développement touristique et encourager les initiatives privées. /comm-jpp 


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