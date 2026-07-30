La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

La Vue-des-Alpes s'est presque retrouvée à sec. La consommation d’eau y a fortement augmenté cet été en raison du grand nombre de personnes qui y séjournent. Entre la réouverture de l’hôtel et la présence des gens du voyage, l’approvisionnement n’aurait pas été suffisant sans l’intervention de Viteos au mois de juin.

L’énergéticien a installé une conduite provisoire entre Boinod et la station de pompage des Convers. Cette conduite permet d'acheminer de l’eau depuis La Chaux-de-Fonds jusqu’à la station bernoise, qui alimente ensuite le réservoir de la Vue-des-Alpes.

« Nous avons plusieurs consommateurs relativement importants sur ce site. Afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement, l’eau passe par un réservoir situé sur la commune de Renan, du côté bernois. Ce réservoir fait désormais l’objet d’une mesure provisoire qui garantit qu’il soit suffisamment rempli, grâce à un approvisionnement depuis La Chaux-de-Fonds », explique Roby Tschopp, conseiller communal à Val-de-Ruz.