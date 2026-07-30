La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

En juin, Viteos a pris les devants face à l’augmentation attendue de la consommation d'eau. Une conduite provisoire, installée entre Boinod et la station de pompage des Convers, permet de garantir l’approvisionnement en eau de l’hôtel-restaurant et du camp des gens du voyage.
La Vue-des-Alpes s'est presque retrouvée à sec. La consommation d’eau y a fortement augmenté cet été en raison du grand nombre de personnes qui y séjournent. Entre la réouverture de l’hôtel et la présence des gens du voyage, l’approvisionnement n’aurait pas été suffisant sans l’intervention de Viteos au mois de juin.
L’énergéticien a installé une conduite provisoire entre Boinod et la station de pompage des Convers. Cette conduite permet d'acheminer de l’eau depuis La Chaux-de-Fonds jusqu’à la station bernoise, qui alimente ensuite le réservoir de la Vue-des-Alpes.
« Nous avons plusieurs consommateurs relativement importants sur ce site. Afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement, l’eau passe par un réservoir situé sur la commune de Renan, du côté bernois. Ce réservoir fait désormais l’objet d’une mesure provisoire qui garantit qu’il soit suffisamment rempli, grâce à un approvisionnement depuis La Chaux-de-Fonds », explique Roby Tschopp, conseiller communal à Val-de-Ruz.
Roby Tschopp : « Actuellement, les besoins en eau de la Vue-des-Alpes sont couverts. »
Réadapter le réseau
Le réseau d’eau de la Vue-des-Alpes devra être repensé ces prochaines années. La Commune de Val-de-Ruz, qui n’en est pas propriétaire, échange régulièrement avec l’État de Neuchâtel, détenteur des conduites. Selon le conseiller communal Roby Tschopp, les discussions doivent permettre de déterminer « dans quelle mesure ce réseau va devoir évoluer ».
La question de sa gestion future devra également être tranchée dans le cadre du plan d’aménagement spécial prévu pour encadrer le développement de la Vue-des-Alpes. « Il faudra voir de quelle manière ce réseau sera géré et par qui à l’avenir », précise-t-il.
« La Commune de Val-de-Ruz est désormais l’un des consommateurs du site, par l’intermédiaire de l’hôtel-restaurant. »
Il n’est pas prévu d’étendre le réseau actuel, mais plutôt de « le pérenniser » et d’en garantir le fonctionnement. Les besoins futurs seront évalués dans le cadre du plan d’aménagement spécial de la Vue-des-Alpes. Il s’agira notamment de déterminer la capacité d’accueil du site et les quantités d’eau nécessaires, explique Roby Tschopp.
Selon le conseiller communal de Val-de-Ruz, la situation est toutefois maîtrisée à moyen terme. La conduite provisoire permet déjà de « garantir l’approvisionnement ».
« Pour les quelques années à venir, la question est stabilisée »
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