Val-de-Ruz va franchir la barre des 100 millions de francs de dépenses

Le budget 2026 de Val-de-Ruz est dans le rouge. Le projet du Conseil communal affiche un déficit de plus de 586'000 francs. Les dépenses augmentent. Pour la première fois dans l’histoire de la commune fusionnée, les charges franchissent la barre des 100 millions de francs. Elles atteignent 103,2 millions. Le poste des salaires augmente de près de 2 millions. Le Conseil communal a souhaité automatiser l’octroi des échelons salariaux aux employés communaux, au lieu de l’accorder tous les deux ans. L’exécutif souhaite ainsi revaloriser la fonction publique vaudruzienne.

« Le passage des 100 millions est très symbolique, car de 90 et quelques millions à 100, la différence matérielle n’est pas vraiment là. Mais c’est peut-être le signe d’une maturité de la commune. Elle compte 17'500 habitants, elle en est à sa quatrième législature et elle prend son assise », analyse Roby Tschopp, le conseiller communal en charge des finances.







Pas que la hausse démographique

L’augmentation des dépenses n’est « pas le seul fait de la hausse démographique ». « Des services nouveaux ont été demandés à la commune par la population ou le Conseil général, en particulier pour l’accueil extrascolaire, pour le soutien au sport via les infrastructures et pour les transports publics », rappelle le membre de l’exécutif vaudruzien.

