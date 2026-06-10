Près de 2 millions de bénéfice pour Val-de-Ruz

Bonne surprise pour les comptes 2025 de Val-de-Ruz. La commune affiche un bénéfice de 1,99 million soit 80'000 millions de plus que pour l’exercice précédent. Le budget tablait sur un excédent de 1,37 million. Ce résultat s’explique par des revenus fiscaux supérieurs aux prévisions, précise le communiqué reçu ce mercredi. Les charges d’exploitation dépassent le budget d’environ 290'000 francs. Le renforcement de différentes prestations comme l’accueil parascolaire et le guichet social a impliqué, comme prévu une augmentation des charges de personnel.

La part des investissements par rapport aux dépenses (9,2%) reste stable comparée à l’an dernier (9,3%) avec un taux d’autofinancement de 128%. La dette demeure stable et représente 89% des revenus fiscaux directs soit 2'394 francs par habitant.

Si les comptes « peuvent être considérés comme rassurants » le Conseil communal se veut néanmoins prudent. « Les signaux concernant l’année en cours et celles à venir sont malheureusement préoccupants compte tenu des perspectives économiques difficiles », précisent les autorités dans leur communiqué. Elles soulignent la nécessité d’investir, notamment dans les secteurs des eaux, de l’énergie, des sports, des loisirs ou encore des bâtiments. /comm-mlm