Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Le budget 2026 de la Commune de Val-de-Ruz a été accepté sans grands débats. La droite en a ...
Le budget 2026 de la Commune de Val-de-Ruz a été accepté sans grands débats. La droite en a néanmoins profité pour lancer une petite pique à gauche majoritaire. Elle lui a reproché d’ouvrir les vannes à fond.

Le budget présenté par le grand argentier, Roby Tschopp, a été accepté sans grands débats.  Le budget présenté par le grand argentier, Roby Tschopp, a été accepté sans grands débats. 

Le budget 2026 de la Commune de Val-de-Ruz n’a pas débouché sur de longs débats. Il a été accepté par 33 oui contre 5 non et une abstention lundi soir par le Conseil général. Les membres de l’UDC ont unanimement voté contre. Ce budget présente un déficit de près de 600'000 francs et des investissements qui dépassent, patrimoine financier compris, les 23 millions de francs. Ce montant est conséquent. Il a nécessité de déroger à la règle du frein à l’endettement. Les membres du législatif en ont accepté le principe à la majorité qualifiée des 3/5e.

Mais selon son porte-parole, Jonathan Amstutz, le groupe PLR a indiqué avoir accepté ce budget en serrant les poings dans les poches : « Nous l’avons accepté à contre cœur parce qu’on sait qu’il y a énormément d’investissements à réaliser comme la piscine qui est à bout de course ou encore les routes et les canalisations d’eau. ». Le groupe PLR s’inquiète de l’augmentation des charges d’exploitation qui dépassent 7% par rapport aux comptes de l’an dernier.

Jonathan Amstutz : « La majorité de gauche a voté de nouvelles dépenses pas utiles ».

« L’exécutif et la majorité de gauche ont voté énormément de dépenses que l’on ne juge pas utiles ou pas de circonstance vu la situation économique de la Commune », plaide encore Jonathan Amstutz. Au moment de présenter le rapport du groupe PLR, il n’a pas manqué d’envoyer une pique à l’autre bloc de « l’hémicycle » : « La nouvelle majorité de gauche ouvre les vannes à fond. »

Porte-parole des Verts, Romain Douard ne livre bien évidemment pas la même analyse : « Beaucoup de vannes ont été ouvertes non pas par la gauche mais par la population. Je pense à l’initiative sur les subventions aux sociétés locales ou l’initiative populaire pour demander des places d’accueil supplémentaires.

Romain Douard : « Il y a aussi des charges supplémentaires qu’on ne peut pas maîtriser directement. »

Avant de voter le budget, le législatif a accepté le classement de la motion « pour une politique salariale et attractive ». Cette décision entraîne l’inscription de manière pérenne dans le règlement communal de l’application automatique de l’échelon salarial. Seul le corps enseignant bénéficiait de cette mesure jusqu’ici. Ce principe engendre un coût annuel supplémentaire de 235'000 francs a relevé le groupe UDC, qui s’est unanimement opposé à cette décision. 


Près de neuf millions pour les routes

Quant à la demande d’un crédit-cadre de 8'700'000 francs destiné à la réfection et à l’entretien des routes communales pour les cinq prochaines années, elle a passé la rampe à l’unanimité. Conseiller communal responsable des travaux publics, Daniel Geiser s'est plus à rappeler que « sur 2'121 communes que compte la Suisse, Val-de-Ruz arrive au 9e rang national du réseau de routes communales et cantonales (hors routes nationales) avec 277 km ». /mne


/mne 


 

