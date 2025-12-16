Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Le budget 2026 de la Commune de Val-de-Ruz n’a pas débouché sur de longs débats. Il a été accepté par 33 oui contre 5 non et une abstention lundi soir par le Conseil général. Les membres de l’UDC ont unanimement voté contre. Ce budget présente un déficit de près de 600'000 francs et des investissements qui dépassent, patrimoine financier compris, les 23 millions de francs. Ce montant est conséquent. Il a nécessité de déroger à la règle du frein à l’endettement. Les membres du législatif en ont accepté le principe à la majorité qualifiée des 3/5e.

Mais selon son porte-parole, Jonathan Amstutz, le groupe PLR a indiqué avoir accepté ce budget en serrant les poings dans les poches : « Nous l’avons accepté à contre cœur parce qu’on sait qu’il y a énormément d’investissements à réaliser comme la piscine qui est à bout de course ou encore les routes et les canalisations d’eau. ». Le groupe PLR s’inquiète de l’augmentation des charges d’exploitation qui dépassent 7% par rapport aux comptes de l’an dernier.