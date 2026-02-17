Le règlement des eaux a fait couler beaucoup de salive

Le législatif de Val-de-Ruz a également accepté à l’unanimité l’octroi d’un crédit d’un million 100.000 francs destinés à l’assainissement partiel du collège de La Fontenelle, à Cernier. La salle de sports notamment souffre d’infiltration d’eau.

Un crédit de 773'000 francs, regroupant 21 projets d’un montant inférieur à 100'000 francs, a également passé la rampe : 205'000 francs serviront ainsi à des travaux relatifs aux différents chauffages à distance de la Commune. Par le biais d’un postulat, accepté à l’unanimité, le Parti socialiste a demandé des éclaircissements à ce propos. Il s’interroge sur la gestion des CAD et leurs perspectives de développement : « On nous dit globalement que les chauffages à distance fonctionnent bien. Mais il y a des questionnements par rapport aux combustibles qui sont utilisés ; il y a des pannes récurrentes, des litiges interminables avec les communes d’avant la fusion. Nous avons besoin d’un peu plus d’informations à ce propos », relate Sarah Bertschi, porte-parole du PS. /mne