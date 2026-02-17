Le règlement des eaux a fait couler beaucoup de salive

Le législatif de Val-de-Ruz a adopté à l’unanimité son nouveau règlement des eaux lundi soir. Le groupe Verts-vert’libéral a déposé une pluie d’amendements. Mais il n’a pas été soutenu par les autres groupes de l’assemblée.
La Commune de Val-de-Ruz dispose d’un nouveau règlement des eaux. Mais son adoption a fait couler beaucoup de salive – souvent inutile – lundi soir lors de la séance du Conseil général. Le groupe Verts-vert’libéral a déposé une pluie d’amendements relatifs à des questions de détails. Il n’a pas eu le soutien des autres groupes de l’assemblée. La discussion s’est notamment enflammée autour du thème de l’agroforesterie, soit l’intégration d’arbres ou d’arbustes dans les cultures. Une question sensible en regard des drainages qui traversent les terres cultivables du Val-de-Ruz : « Le grand problème des arbres à proximité des drainages, ce sont les racines qui nous bouchent ces canalisations. Et puis, l’arbre une fois que nous avons tout curé, et bien il recommence. », explique l’agriculteur Yves Tanner et membre du conseil général
Yves Tanner : « Cinq, six ans après, on peut tout refaire. »
Le législatif de Val-de-Ruz a également accepté à l’unanimité l’octroi d’un crédit d’un million 100.000 francs destinés à l’assainissement partiel du collège de La Fontenelle, à Cernier. La salle de sports notamment souffre d’infiltration d’eau.
Un crédit de 773'000 francs, regroupant 21 projets d’un montant inférieur à 100'000 francs, a également passé la rampe : 205'000 francs serviront ainsi à des travaux relatifs aux différents chauffages à distance de la Commune. Par le biais d’un postulat, accepté à l’unanimité, le Parti socialiste a demandé des éclaircissements à ce propos. Il s’interroge sur la gestion des CAD et leurs perspectives de développement : « On nous dit globalement que les chauffages à distance fonctionnent bien. Mais il y a des questionnements par rapport aux combustibles qui sont utilisés ; il y a des pannes récurrentes, des litiges interminables avec les communes d’avant la fusion. Nous avons besoin d’un peu plus d’informations à ce propos », relate Sarah Bertschi, porte-parole du PS. /mne