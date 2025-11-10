Crédit routier repoussé à Val-de-Ruz

La rue des Esserts entre Cernier et Chézard-Saint-Martin devra attendre avant de bénéficier de sa cure de jouvence. Sa réfection est dans le pipe-line des autorités depuis 2012. Son revêtement est entièrement dégradé. Sa configuration actuelle ne permet pas un écoulement optimal des eaux de ruissellement. Mais voilà ! la demande de crédit de 2'950'000 francs en faveur de l’assainissement de cet axe routier de 800 mètres situé au nord de la route cantonale n’a pas obtenu la majorité qualifiée des deux tiers, exigée pour un objet de cette importance. En chiffres : elle a été repoussée par 23 oui contre 16 non par le législatif de Val-de-Ruz, lundi soir. Une question de procédure est à l’origine de ce désaveu. L’exécutif communal avait rendu vendredi dernier un rapport complémentaire qui comprenait des aménagements environnementaux pour 90'000 francs. Cette démarche tardive a déplu, tout comme le supplément de coût. La droite a fait capoter le projet alors qu’elle y était à priori favorable : « Sur le résultat, c’est nous. Nous avons été claires sur notre démarche et sur le fait que ce rapport complémentaire ne nous plaisait pas », relève Christian Masini, porte-parole du PLR. « L’aménagement urbain lui-même qui était proposé dans ce rapport nous dérangeait aussi.»
Christian Masini : « On regrette que le projet en lui-même ne passe pas. »
Conseiller communal en charge des travaux publics, Daniel Geiser a été désavoué par son propre parti. Un brin désabusé, il parlait même d’un vote de défiance, s’interrogeant même sur la confiance que le législatif accordait à ses autorités exécutives : « Dans l’immédiat, l’exécutif ne présentera pas de nouveau projet. On nous a dit non. Mais on ne sait pas comment on va faire, cette route est très dégradée. »
Daniel Geiser : « Dans l’immédiat, il n’y aura pas de projet. »
Les travaux de la rue des Esserts devaient s’étaler sur trois ans, ils concernaient aussi les réseaux souterrains : eau potable, électricité, téléphone et fibre optique.
Le second crédit routier à l’ordre du jour a été accepté. D’un montant de 200'000 francs, il concernait le réaménagement du carrefour de La Jonchère à Boudevilliers. Une démarche citoyenne est à l'origine du projet : deux élèves âgées de 13 ans avaient écrit à la Commune il y a deux ans. Elles demandaient de créer un abri destiné aux usagers des transports publics pour se protéger des intempéries. Leur initiative aura été entendue. Si un abri de bus est érigé, deux quais d’une longueur de 18 mètres seront aussi aménagés pour l’arrêt de bus. /mne