Crédit routier repoussé à Val-de-Ruz

Les travaux de la rue des Esserts devaient s’étaler sur trois ans, ils concernaient aussi les réseaux souterrains : eau potable, électricité, téléphone et fibre optique.

Le second crédit routier à l’ordre du jour a été accepté. D’un montant de 200'000 francs, il concernait le réaménagement du carrefour de La Jonchère à Boudevilliers. Une démarche citoyenne est à l'origine du projet : deux élèves âgées de 13 ans avaient écrit à la Commune il y a deux ans. Elles demandaient de créer un abri destiné aux usagers des transports publics pour se protéger des intempéries. Leur initiative aura été entendue. Si un abri de bus est érigé, deux quais d’une longueur de 18 mètres seront aussi aménagés pour l’arrêt de bus. /mne