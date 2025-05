Feu vert en faveur des transports publics

Ce contre-projet a toutefois fait l’objet de deux amendements vivement discutés, du groupe Verts-vert’libéral, qui ont entraîné deux suspensions de séance. Le premier amendement demandait que des solutions concrètes soient mises en œuvre au niveau des horaires, d’ici 2027, pour améliorer les correspondances entre les bus desservant le Val-de-Ruz et les trains en gare de Neuchâtel, notamment en direction de la Suisse alémanique. Le second amendement réclamait une augmentation et une meilleure adéquation de l’offre des courses en soirée, les week-ends et les jours fériés, au plus tard pour la période horaire 2029, afin de renforcer l’attractivité des transports publics. Ces deux amendements ont été refusés à chaque fois par 20 non, 13 oui et 7 abstentions. Les élus du Parti socialiste n’ont pas tous adhérés aux propositions des Verts.

La question est formelle : les amendements se sont transformés en un seul postulat, adopté à l’unanimité cette fois-ci. L'exécutif communal devra donc rendre un rapport, ce qui a également pour effet de repousser à une année au moins, les mesures proposées, en cas d’acceptation.

Co-président des Verts neuchâtelois, Yves Pessina regrette ce « report », surtout en ce qui concerne l’amélioration des correspondances avec les trains : « C’est systématiquement 20 à 25 minutes d’attente pour attraper un train. L’idée consiste soit à changer les horaires, si c’est possible, ou même de supprimer des arrêts en Ville de Neuchâtel ». Et d’ajouter : « Cet amendement ne devrait pas coûter grand-chose de plus ; on fait uniquement des aménagements différents. »