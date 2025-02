Fontaines bientôt protégé des eaux

Le Conseil général de Val-de-Ruz s’est tenu dans une ambiance très consensuelle lundi soir. Les trois demandes de crédit à l’ordre du jour, ainsi que le rapport sur le programme de législature 2024 - 2028, ont passé la rampe à l’unanimité, moins une seule petite voix pour un objet. Le législatif vaudruzien s’est prononcé en faveur d’un crédit de 188'000 francs pour la révision de plans d’alignement routiers ainsi qu’un crédit de 120'000 francs pour un relevé de l’état du réseau routier. Il s’est aussi accordé sur un montant d’un million 230'000 francs destinés aux mesures contre les eaux de ruissellement à Fontaines. Le 70% de ce montant fait l’objet de subventions fédérale et cantonale.

Situé au cœur de la vallée, le village de Fontaines est localisé dans une des zones habitées les plus critiques aux ruissellements, avec un large bassin versant qui prend naissance sous les Hauts-Geneveys. Depuis le début de ce siècle, Fontaines a ainsi été victime de deux épisodes d’inondation marquants, en 2002 et 2011.

Les autorités de Val-de-Ruz envisageaient dans un premier temps d’évacuer l’eau au travers du réseau de canalisations souterraines. Elles ont dû revoir leur copie à la suite des nouvelles dispositions de la Confédération (entrées en vigueur en 2021) qui impliquent de prévoir les écoulements en surface, le terrain agissant comme une éponge : « Nous n’avons plus aujourd’hui la vision de capter l’eau au maximum et de la dégager le plus bas possible dans les lacs », explique Daniel Geiser, le conseiller communal en charges des eaux. « C’est-à-dire que l’on va essayer de retenir le plus possible l’eau en amont de la problématique à laquelle on doit faire face, avant de la dégager progressivement dans le terrain. »