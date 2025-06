Val-de-Ruz se donne les moyens de ses ambitions à la Vue-des-Alpes

La commune de Val-de-Ruz renforce la gouvernance de son projet d’hôtel-restaurant à La Vue-des-Alpes. Les autorités veulent en faire un lieu emblématique de tourisme et de loisirs. Le dossier était jusqu’à présent en main de plusieurs conseillers communaux. Il est désormais uniquement piloté par Anouk Arbona. Elle sera épaulée dans sa tâche par une chargée de mission et l’ancien conseiller d’État Laurent Kurth. Quant à la société chargée d’exploiter le site, elle va être créée dans le courant de l’été. Elle réunira l’ensemble des partenaires impliqués dans la mise en valeur du site et de la région et gèrera les prestations et le fonctionnement du point d’accueil touristique. Anouk Arbona indique « qu’actuellement nous avons déjà un Conseil d’administration en devenir. Il y a déjà quelques personnes qui en font partie, dont les membres de la commune pour l’instant. Mais aussi avec des profils de personnes qui sont spécialisées dans l’économie, dans la restauration et dans l’hôtellerie. »