Le port de La Ramée s’offre une nouvelle jeunesse

Du changement au port de La Ramée à Marin. Des travaux de restauration ont été menés sur le site entre fin octobre et février. La population est conviée à une inauguration officielle et à un apéritif ce mercredi à 18 heures. Les bateaux sont désormais attachés à un ponton en bois, qui a fait son apparition. Par le passé, les embarcations étaient directement crochées au môle. Le système d’attache a été revu, avec un dispositif coulissant qui offre un peu plus de jeu lorsque les eaux montent, explique Aurélien Karg, chef du Service des infrastructures à la Commune de Laténa.

Le port de la Ramée est un lieu protégé du point de vue environnemental au vu de la faune et de la flore qu’il abrite (oiseaux migrateurs, castors et roselière notamment). « Les machines de chantier ont ainsi été amenées par le lac » pour éviter tout piétinement du sol, ajoute Aurélien Karg. Une attention particulière a aussi été portée aux matériaux de construction utilisés. « On a cherché du bois local avec les planches du ponton qui sont en frêne, des poutres en chêne et des pieux d’amarrage qui sont en mélèze », précise Aurélien Karg.