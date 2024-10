Le port de la Ramée remis à neuf

Ouvriers et pelle mécanique depuis lundi au port de la Ramée à Marin. Les travaux de rénovation et d’assainissement de l’infrastructure du bord du lac sont ouverts. Au terme de cette modernisation, le nombre de places d’amarrage va passer de 39 à 38 et la vocation du port ne sera pas profondément bouleversée, comme l’a souhaité le Conseil général.

Comme l’explique Valérie Dubosson, présidente de commune et conseillère communale en charge de l’Économie publique ainsi que de la Culture, loisirs et sports, cette intervention est rendue nécessaire par la vétusté de la digue qui sert de quai. Sa surface en pierre est altérée et les escaliers et échelles d’accès aux bateaux, installés par les propriétaires des embarcations eux-mêmes, sont en mauvais état et inesthétiques.