Trois communes disent stop à la fumée sur les places de jeux

Une démarche « positive » pour éviter de fumer sur les places de jeux. Trois communes neuchâteloises se sont alliées pour mettre en place ce projet. La Tène, La Grande-Béroche et Val-de-Travers ont pu compter sur le soutien du Service cantonal de la santé publique et d’objectif : ne. La démarche vise à limiter la fumée passive à proximité des enfants, inciter les adultes à être un modèle de la nouvelle génération en arrêtant de fumer dans un lieu public et réduire le nombre de mégots dans ces espaces. Il ne s’agit donc pas d’interdire la fumée, mais bien de « dénormaliser » sa présence.







9'500 décès par an en Suisse

Il faut dire que le tabagisme reste une cause de mortalité importante en Suisse. « On l’estime à 9'500 morts par an, donc ça reste une problématique de santé publique importante », explique Lysiane Ummel Mariani, cheffe de l’office de la promotion de la santé et de la prévention. « Je trouve intéressant que trois communes s’associent sans forcément qu’il y ait une frontière entre elles. Le but, c’est que d’autres puissent les rejoindre en cas d’intérêt ».